AOC presenta dei monitor da gaming con HDMI 2.1 e refresh rate a 240 Hz!

AOC ha messo sul mercato dei nuovi monitor della serie AGON, pensata per il gaming e per gli eSport. Nello specifico, il produttore ha lanciato due dispositivi, l'AG324UX, con un display in 4K, e l'AG274FZ, con un pannello Full-HD. Entrambi gli schermi sono dotati di un pannello IPS e hanno un tempo di risposta pari a 1 ms.

Il monitor AG324UX ha una diagonale di 31.5" con risoluzione 4K e refresh rate a 144 Hz. Il design del prodotto è privo di cornice su tre lati e presenta delle porte HDMI 2.1, che lo rendono compatibile con PS5 e Xbox Series X e S. Inoltre, lo schermo supporta le tecnologie AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync e DisplayHDR 400. Infine, il modello AG324UX presenta quattro porte USB e un'illuminazione RGB fronte e retro controllabile dall'utente, insieme ad un proiettore del logo AGON integrato nello stand del monitor.

Il display AG274FZ ha risoluzione nativa Full-HD con refresh rate a 240 Hz e che può essere aumentato dall'utente fino a 260 Hz. Il design senza cornice è identico a quello dell'AG324UX, ma le dimensioni dello schermo sono più contenute, attestandosi sui 27". Anche in questo caso, il monitor è corredato da illuminazione RGB, proiettore del logo AGON e da quattro porte USB. Infine, il display supporta le tecnologie Adaptive Sync e DisplayHDR 400.

I due monitor sono acquistabili rispettivamente per 1139 euro e 489 euro. Se siete alla ricerca di un monitor da gaming potete dare un'occhiata anche al display AOC U28G2XU, oppure agli sconti Amazon sui monitor da gaming.