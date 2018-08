AOC svela alla Gamescom la terza generazione dei monitor gaming AGON

AOC presenterà la nuovissima aggiunta alla sua linea premium di monitor da gaming AGON alla Gamescom 2018, che si svolgerà al Cologne Exhibition Centre in Germania.

La nuova Serie 3 AGON, con il suo premiato design accattivante e futuristico, farà il suo debutto con i due monitor QHD curvi da 27”: l’AG273QCX con FreeSync 2 HDR e supporto PC-VESA DisplayHDR 400, tempo di risposta di 1 ms MPRT, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e l’AG273QCG con supporto G-SYNC, 1 ms GtG e frequenza di aggiornamento di 165 Hz. I media potranno scoprire in anteprima I nuovi modelli nella Business Area Hall 2.2, Stand B069/A060.

Concept rielaborato e migliorato

La linea AGON di AOC è stata molto apprezzata dai gamer esperti e dagli amanti di eSports in molti tornei fin dal loro debutto nel 2016 con i monitor FreeSync e G-Sync a 144 Hz come AG271QX e AG271QG, o i monitor con frequenza di aggiornamento di 240 Hz come AG251FZ e AG251FG. Ora, la Serie 3 AGON di AOC parla un nuovo linguaggio di design: l'aggressiva curvatura di 1800R combinata con il design frameless su 3 lati offre un'immersione di gioco come mai vista prima. Progettata pensando ai LAN-party e alle grandi convention di gaming, la Serie 3 AGON è dotata di un meccanismo a scatto per un montaggio estremamente semplice e di una maniglia di trasporto integrata nello stand. Il supporto a V ridisegnato occupa meno spazio sulla scrivania e offre una regolazione ergonomica completa dell'altezza e della rotazione. Il LED RGB a forma di anello altamente personalizzabili (AGON Game Lights), il nuovo controller ridisegnato (AGON Game Pad) per l'accesso immediato a varie funzioni e l'amato supporto per cuffie, ora su entrambi i lati per offrire maggiore flessibilità, completano il nuovo approccio della Serie 3 AGON. Grazie al suo design futuristico, l'AG273QCG è stata premiato con il Red Dot Design Award 2018.

Riprogettati per diventare leggenda

I nuovi monitor AOC AG273QCG e AG273QCX non si limitano alla sola riprogettazione estetica, sono dotati anche di nuove tecnologie di visualizzazione, delle ultime innovazioni e di tutti i miglioramenti necessari di cui i gamer hanno bisogno. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il modello dotato di Freesync2 HDR, il 27" AG273QCX integra un pannello VA curvo con risoluzione nativa QHD (2560x1440), 144 Hz di frequenza di aggiornamento, 4 ms GtG / 1 ms MPRT e un'ampia gamma cromatica con copertura DCI-P3 del 90%. Supportando lo standard PC-VESA DisplayHDR 400, l'AG273QCX raggiunge la luminosità massima di 400 cd/m² e offre contenuti ad alta gamma dinamica (HDR) per un gameplay realistico e coinvolgente. Grazie alla tecnologia AMD Radeon Freesync2 HDR, il contenuto delle immagini può essere mappato direttamente sulla gamma cromatica e sulla luminanza nativa del monitor per preservare la qualità delle immagini HDR, evitando allo stesso tempo la mappatura dei toni inefficiente e preservando la bassa latenza.

AG273QCG è dotato di un pannello curvo da 27" TN con risoluzione QHD nativa (2560x1440), una frequenza di aggiornamento ancora più elevata di 165 Hz, tempo di risposta GtG di 1 ms, luminosità 400 cd/m² e supporto NVIDIA G-Sync. AOC offre anche molti miglioramenti che la maggior parte dei gamer poteva finora ottenere solamente utilizzando software aggiuntivi: l’AOC Dial Point posizionerà un indicatore di posizione, in modo che i gamer possano sempre avere un mirino - anche nei giochi FPS che consapevolmente li evitano o li ingrandiscono - e quindi puntare in maniera precisa ogni volta che il gioco lo richieda. I gamer possono anche posizionare un contatore Frame Per Second su uno dei 4 bordi senza la necessità di software GPU o comandi di console aggiuntivi. Grazie alla tecnologia AOC Game Color, gli utenti possono aumentare/diminuire la saturazione dell'immagine a seconda delle loro preferenze per un miglior livello di grigio e un miglior dettaglio dell'immagine senza la necessità di re-shader o impostazioni di ottimizzazione della vivacità nel software della GPU. Queste possono essere modificati al volo in maniera semplice grazie al nuovo controller QuickSwitch. Entrambi i monitor sono inoltre dotati di funzioni di protezione per gli occhi e mantenimento del comfort, come la tecnologia Flicker-Free e modalità Low Blue Light.

La disponibilità in Europa dell’AOC AGON AG273QCG (G-Sync) è prevista a partire da novembre 2018, mentre quella dell'AOC AGON AG273QCX (Freesync2 HDR) a partire da dicembre 2018. I rappresentanti media possono incontrare i rappresentanti di AOC per visitare lo stand e/o interviste nell'Area Business all'interno della Hall 2.2, Stand B069 A060 e visionare in anteprima i modelli della nuova Serie AG3. L'intera gamma di monitor AGON è a disposizione dei visitatori nell'Area Entertainment della Hall 10.1 Stand E041. Per ciascun giorno, AOC offrirà i visitatori di Gamescom un programma vario, con la partecipazione di giocatori di CS:GO del team G2 ESPORTS, sponsorizzato da AOC Gaming.