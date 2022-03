ApeCoin, inizio traballante: prima perde l'80% del proprio valore, poi guadagna il 90%

Solo un paio di giorni fa vi abbiamo raccontato dell'annuncio della criptovaluta ApeCoin da parte di Yuga Labs, il team dietro la nota collezione di NFT Bored Ape Yacht Club. Pare tuttavia che ApeCoin abbia avuto un inizio molto incerto, poiché nel giro di pochissime ore ha perso e poi riguadagnato buona parte del proprio valore.

Come riporta Coindesk, infatti, ApeCoin ha perso l'80% del proprio valore nel giro di sole otto ore dopo l'apertura del suo mercato: il token, infatti, è stato regalato ai possessori di NFT Bored Ape Yacht Club venerdì 18 marzo, con un prezzo di partenza stimato di 39,50 Dollari. Il possesso di un token, inoltre, permette al proprio detentore di avere un voto su ApeDAO, il DAO legato al futuro degli NFT Bored Ape Yacht Club.

Dal prezzo iniziale di quasi 40 dollari, ApeCoin è crollato a soli 6,48 Dollari nel giro di pochissime ore dalla sua pubblicazione, dimostrando che le previsioni di Yuga Labs fossero decisamente troppo ottimiste. Nonostante il calo del valore della valuta, comunque, il market cap di ApeCoin è rimasto piuttosto alto, attestandosi attorno ai 2,4 miliardi di Dollari, che ne fanno la 49° criptovaluta al mondo per dimensioni di mercato.

Il breve crollo del valore di ApeCoin ha anche impattato sul valore gli NFT Bored Ape, che sono scesi da un prezzo di base di 90 ETH a uno prezzo di partenza di 70 ETH. Nel giro di qualche ora, però, la collezione è tornata su propri valori di sempre, mentre Coinbase e eToro hanno aperto il trading di ApeCoin sempre nella giornata di venerdì 18 marzo.

Per questo motivo, nella giornata di sabato ApeCoin è risalita del 90%, attestandosi attualmente intorno ai 15 Dollari: si tratta di un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello iniziale, ma la repentina ripresa di prezzo della criptovaluta ha aumentato il suo market cap a ben 3,8 miliardi di Dollari, facendone la 33° moneta digitale in circolazione per dimensioni di mercato.