ApeCoin: utenti criticano Yuga Labs per il primo evento online legato alla criptovaluta

Dopo aver annunciato il token ApeCoin legato agli NFT Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs ha finalmente spiegato quali saranno i suoi primi utilizzi concreti, oltre ovviamente a garantire potere di voto all'interno della DAO legata agli NFT BAYC. Purtroppo, però, le prime implementazioni di ApeCoin potrebbero deludere i fan più sfegatati di Bored Ape.

A quanto pare, infatti, il primo utilizzo "fisico" di ApeCoin sarà la possibilità di acquistare merchandising firmato Yuga Labs con la criptovaluta. Stando a quanto annunciato dallo studio sul proprio Discord, infatti, sono stati messi in vendita alcuni gadget, tra cui delle felpe, acquistabili solo tramite ApeCoin.

La mossa di Yuga Labs è stata duramente criticata da alcuni fan per due ordini di problemi. Il primo è quello relativo ai malfunzionamenti del checkout del merchandising, che ha reso impossibile per molti utenti l'acquisto di una maglia dei propri token NFT preferiti.

Il secondo, invece, è che detenere ApeCoin garantisce voti in ApeDAO, la DAO che ha il compito di decidere il futuro di Bored Ape Yacht Club e dei suoi progetti collaterali, tra i quali rientra anche il metaverso OtherSide di Yuga Labs. Ciò significa che, spendendo la criptovaluta in merchandising, gli utenti vendono il proprio diritto di voto nella DAO di BAYC in cambio di felpe, cappellini e altri oggetti.

Questa scelta, benché legittima, è stata criticata da molti utenti, che hanno spiegato che in questo modo Yuga Labs starebbe "riacquistando" ApeDAO, deviando al contempo i propri sforzi produttivi dallo sviluppo di altri NFT e del metaverso Otherside, ovvero i progetti realmente desiderati dalla community. Un utente, per esempio, ha commentato il lancio del merchandising dicendo: "possiedo ApeCoin e ne sono felice, ma questo annuncio è un evento veramente piccolo a confronto con la costruzione di un intero metaverso".

In tal senso, è possibile che Yuga Labs stia mettendo in discussione la "decentralizzazione" di ApeDAO, mentre la sua criptovaluta sta vivendo un lancio difficile: benché il valore di ApeCoin sia aumentato di circa due Dollari dopo l'annuncio del nuovo merchandise, infatti, ApeCoin ha avuto un inizio molto traballante, perdendo in poche ore il 70% del proprio valore.