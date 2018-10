Aperta una "capsula del tempo" sotterrata nel 1993: all'interno anche un disco dei Beatles

Alcuni studenti della Shenandoah University in Virginia hanno recentemente aperto una capsula del tempo risalente al 1993. Tra i tanti oggetti risalenti all'epoca degli anni '90, giocattoli, libri ed anche un disco dei Beatles degli anni '60. All'interno della news, il video dell'apertura.

La capsula era stata contrassegnata con una targa che indicava chiaramente a chiunque l'avesse trovata, di aprirla nell'anno 2018: il numero "2018" era tra virgolette per non si sa ancora quale ragione. E mentre c'erano molti artefatti dal 1993, non tutti gli oggetti presenti all'interno sono risalenti agli anni '90. Oltre agli annuari degli anni '90 e a dei giocattoli di dinosauro, sono stati trovati anche alcuni spartiti dei Beatles degli anni '60 ed una cover di un album. La capsula ha sofferto un po 'di danni causati dall'acqua nel terreno dopo così tanto tempo, così come gli oggetti al suo interno, ma la maggior parte è risultata ancora riconoscibile.

Aprire una capsula dopo soli 25 anni potrebbe non mettere tutti d'accordo: nei commenti sotto al video qualcuno sostiene che 25 anni siano troppo pochi per rendere "la capsula del tempo" efficace. Tuttavia, è riuscita nel suo intento, ovvero trasportarci per un attimo nell'anno in cui è stata sigillata.



Vi lasciamo al video in questione, disponibile in copertina alla news.