Aperto il coperchio della capsula di Osiris: ecco cosa contiene

Dopo giorni di febbrile attesa, la NASA ha finalmente rivelato il contenuto della capsula fatta recapitare sulla Terra da Osiris-REx. La sonda aveva fatto visita all’asteroide Bennu e aveva raccolto una grande quantità di materiale dalla sua superficie.

Dalle prime analisi, gli scienziati hanno riscontrato una grande quantità di carbonio e acqua all’interno della polvere di asteroide. Il carbonio, che costituisce circa il 5% del peso dell’intero campione, è presente sia in forma organica che minerale, mentre l'acqua è bloccata all'interno della struttura cristallina dei minerali.

"Questo è il più grande campione di asteroide ricco di carbonio mai riportato sulla Terra", ha dichiarato l'amministratore della NASA Bill Nelson. Come vi avevamo anticipato, il materiale raccolto era così tanto da ostacolare l’apertura del contenitore, che è avvenuta con diversi giorni di ritardo.

Tutta la vita sulla Terra si basa sul carbonio, che forma legami con altri elementi per produrre i mattoncini fondamentali degli esseri viventi. Trovare del carbonio su un asteroide non è una sorpresa ma Bennu si è dimostrato una vera e propria miniera di questo elemento.

Fin qui le analisi si sono limitate alla polvere presente sulla parte esterna dello strumento di raccolta, mentre il campione vero e proprio non è stato ancora toccato. Di questo, solo il 25% verrà analizzato subito, mentre il restante 75% verrà conservato per il futuro.

Si spera infatti che gli scienziati di domani avranno a disposizione tecniche nuove per studiare questo materiale, in modo da rispondere a delle domande che oggi magari non ci siamo nemmeno posti.