Aperto il primo ristorante ispirato al cibo per gatti: chi vuole andarci?

Tra pochissimi giorni, l’8 agosto, si svolgerà l'International Cat Day. Quale migliore occasione per aprire un ristorante in cui degustare pietanze ispirate al cibo amato dai nostri pelosi amici a 4 zampe?

L’ultima trovata in campo culinario non poteva che giungere dall’eclittica città di New York. Precisamente nel distretto del Flatiron, aprirà un ristorante pop up (ovvero che rimarrà aperto nello stesso luogo solo per un breve lasso di tempo) con un menù decisamente unico al mondo.

Probabilmente non scopriremo mai se realmente i nostri gatti ricevono troppe coccole, ma sicuramente se ne avrete la possibilità e magari vi trovate nei paraggi, potrete vivere un’esperienza decisamente unica nel suo genere.

Per i più deboli di stomaco tra voi, ci teniamo a tranquillizzarvi subito: naturalmente non c’è nulla di cui preoccuparsi, poiché non si tratterà di "vero" cibo per felini. Si chiamerà Fête du Feline Grand Tasting e sarà guidato dalla chef chef Amanda Hassner e dal manager culinario Andrew Rea.

Giusto per darvi una piccola idea, verrà ad esempio ricreato un paté a strati con un alone di sugo, una panzanella con brasato e una limonata al basilico. Scommettiamo che avete già l’acquolina in bocca vero?

"Il paté è una presentazione così classica sia nella cucina raffinata che nel cibo per gatti. Ricreo piatti famosi ogni giorno, ma affrontare il cibo preferito del mio gatto Bucky è stata una nuova sfida divertente per me", ha affermato Rea.

Dietro tutto ciò si nasconde il celebre brand Fancy Feast, rinomato in tutto il mondo come uno dei principali produttori di cibo per gatti.

"Il cibo ha il potere di metterci in relazione in modo significativo con gli altri e ci trasporta in luoghi in cui non siamo mai stati. Lo stesso vale per i nostri gatti", afferma un comunicato della stessa Fancy Feast.

A quanto pare, tra il cenare completamente nudi e le cene a base di cibo per gatti, l’America continua a creare nuove mode che probabilmente raggiungeranno presto tutto il mondo.