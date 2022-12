L'apertura della bocca più grande del mondo: è un nuovo record

Dopo l'adolescente le cui ossa erano diventate nere, anche il ragazzo americano Isaac Johnson ha scoperto di avere una caratteristica particolare: l'apertura della bocca più grande al mondo, che gli ha permesso di entrare nel Guinness World Record.

Il premio conferitogli a Febbraio di quest'anno, ha confermato che l'apertura della bocca del diciassettenne è effettivamente da record, arrivando a misurare 10,19 centimetri.

Impegnato in una continua "lotta alla fune" per il titolo, il talento di Johnson gli fu riconosciuto per la prima volta nell'Aprile 2019, quando aveva quattordici anni. La sua bocca misurava 9,34cm ma il record fu sorpassato sette mesi più tardi dal connazionale Phillip Angus, con i suoi 9,52cm.

Crescendo, la bocca di Johnson crebbe insieme a lui. Riuscì a riprendersi il record ad Ottobre 2020, quando la sua apertura divenne grande quanto una palla da baseball. Successivamente, incrementando l'apertura di 0,021 centimetri, riuscì ad infrangere il suo stesso record. Ora, nel 2022, Isaac Johnson è in grado di ospitare nelle sue fauci una mela intera, lasciando addirittura un po' di spazio.

Il ragazzo, naturalmente, non manca dal mostrare la sua abilità sul suo profilo TikTok, dove ha recentemente dato prova di riuscire a far entrare nella sua bocca un'arancia, il suo intero pugno e persino quattro cheeseburger contemporaneamente.

La grandezza media dell'apertura di una bocca umana varia tra i 5 e i 6 centimetri, come si spiega dunque l'impressionante record di Johnson?

Non si tratta di un'abilità nel dislocare la propria mascella (cosa di cui neanche i serpenti sono in grado, contrariamente a quanto creduto) a piacimento. L'apertura della bocca di un individuo dipende sia dalla struttura del loro cranio che dal tessuto molle intorno alla mascella. Esistono, tuttavia, degli esercizi che permettono di allentare leggermente i muscoli mascellari e incrementare l'apertura.

Ad ogni modo, vi sconsigliamo di tentare la sorte per questo particolare primato.

Johnson non è l'unico adolescente di 17 anni ad ottenere un Guinness World Record: recentemente, il coetaneo Mack Rutherford è diventato la persona più giovane a fare il giro del mondo in solitaria.