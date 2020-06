Vita delle api si accorcia dopo l'esposizione consigliata di 2 pesticidi molto utilizzati

Quando sono esposte alle percentuali suggerite di due pesticidi disponibili in commercio e ampiamente utilizzati, la vita delle api mellifere - importantissime per il nostro pianeta - si accorcia, con evidenza di stress fisiologico. Questa nuova ricerca è stata condotta dalla Oregon State University e pubblicata sulla rivista PLOS ONE.

Insieme ad altri fattori di stress come il varroa destructor - un terribile nemico di questi insetti -, i virus e la cattiva alimentazione, gli effetti di questi pesticidi possono rendere incapaci le api da miele di svolgere i loro compiti senza problemi. Gli apicoltori e alcuni gruppi ambientalisti hanno sollevato preoccupazioni negli ultimi anni sul'utilizzo di queste sostanze.

Questo è il primo studio che analizza gli effetti "sub-letali" del sulfoxaflor e del flupyradifurone. Gli effetti sub-letali significano che le api non muoiono immediatamente, ma sperimentano stress fisiologici con conseguente riduzione della durata della vita. La maggior parte delle api esposte al sulfoxaflor sono morte entro sei ore dall'esposizione (seguendo i tassi di applicazione raccomandati sull'etichetta). Il flupyradifurone, invece, non è stato direttamente letale per le api mellifere in seguito all'esposizione per contatto, ma ha ridotto la sopravvivenza degli adulti e causato un aumento dello stress ossidativo e dell'apoptosi nei tessuti degli insetti.

"Stiamo suggerendo che vengano fornite maggiori informazioni sulle etichette di questi prodotti e che siano necessari ulteriori studi per comprendere gli effetti sub-letali dell'esposizione cronica", riferisce l'autore principale dello studio Priyadarshini Chakrabarti Basu. "La durata media di un'ape operaia è di 5-6 settimane in primavera ed estate, quindi se stai riducendo la durata della vita da 5 a 10 giorni è un grosso problema", continua il co-autore dello studio Ramesh Sagili. "La ridotta longevità derivante dallo stress ossidativo potrebbe influire negativamente sulla popolazione delle colonie e, in definitiva, compromettere l'idoneità di quest'ultime."