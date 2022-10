Le api hanno emozioni? Uno studio rivela che anche loro amano giocare

In uno studio dell'Università Queen Mary di Londra sono state osservate delle api giocare con un oggetto, un comportamento alquanto adorabile, mai visto prima in nessun altro insetto. A quanto pare anche gli insetti più piccoli possono provare emozioni positive, seppur in maniera più rudimentale rispetto ad altri animali.

Per testare le loro ipotesi nate da uno studio precedente, i ricercatori hanno preparato vari esperimenti ed hanno confermato la tendenza di queste api a giocare con delle palline in legno, facendole rotolare più volte.

In un primo studio, sono state osservate 45 api. Posizionandole all'interno di un'arena, hanno dato loro l'opzione di scegliere se camminare attraverso un percorso senza ostacoli per raggiungere una stanza con del cibo, o se cambiare strada ed andare verso un'altra area, contenente le palline di legno.

Le api hanno sempre preferito l'area con le palline, giocandoci e facendole rotolare fino a 117 volte.

Per consolidare la scoperta, gli scienziati hanno fatto un ulteriore esperimento. Hanno dato accesso alle api a due aree di colore differente, una contenente le palline ed una senza. In seguito hanno rimosso le palline e hanno lasciato scegliere gli insetti, che ancora una volta hanno dimostrato una preferenza per l'area del colore precedentemente associato alla stanza con le palline.

Samadi Galpayage, autrice principale dello studio ha affermato: "È senza dubbio affascinante e a volte divertente vedere delle api giocare. Si avvicinano ed interagiscono con questi 'giocattoli' più e più volte. L'esperimento dimostra come non siano semplicemente dei piccoli robot, ma abbiano un qualche tipo di emotività positiva, anche se più rudimentale rispetto a mammiferi ed uccelli."

La ricercatrice conclude e spera che questi tipi di studi riguardo la nostra comprensione dell'intelligenza degli insetti ci possa portare a rispettare e proteggere la vita su questo pianeta più che mai.

