Le api stanno morendo a un ritmo davvero impressionante e a pochi importa

Le api sono indispensabili per la vita (e soprattutto le comodità) come la conosciamo oggi. Se dovessero scomparire la situazione si farebbe drastica... e secondo un nuovo studio a lungo termine, pubblicato sulla rivista Current Biology, la situazione sembra essere davvero drastica.

Le api che vivono in foreste remote e prive di persone, che si trovavano quindi lontano dagli esseri umani e non sono direttamente esposti a comportamenti dannosi come l'uso di pesticidi chimici, stanno scomparendo a un ritmo senza precedenti.

I processi agricoli umani si basano su questi preziosi impollinatori e svolgono un ruolo fondamentale nella crescita dei raccolti che mangiamo e che vengono mangiati dal nostro bestiame. Non solo: svolgono un ruolo altrettanto critico anche nei sistemi alimentari naturali. Per riassumere: se dovessimo perdere le api, perderemmo anche molti animali, habitat e raccolti.

Dopo aver analizzato i dati di 15 anni, i ricercatori sono stati in grado di concludere che circa il 62,5% della popolazione originaria di api è andata perduta, mentre le popolazioni di farfalle si sono ridotte del 57,6%. "I nostri risultati suggeriscono", avvertono gli autori dello studio, "che il forte calo degli impollinatori potrebbe non essere limitato alle aree che subiscono disturbi umani diretti."

Cosa sta causando la loro scomparsa? La presenza di specie invasive e il cambiamento climatico sono alcuni responsabili.