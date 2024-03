Le api hanno mostrato una forma di intelligenza esclusiva degli esseri umani

I bombi hanno dimostrato capacità intellettive che sfidano le nostre precedenti convinzioni sulla grandezza necessaria di un cervello per manifestare intelligenza collettiva. Questi piccoli insetti, con il loro cervello grande quanto un seme, hanno mostrato una forma di intelligenza collettiva che si pensava fosse esclusiva degli esseri umani.

Addestrate a risolvere un enigma in due fasi, le api della specie Bombus terrestris hanno insegnato la soluzione a compagne che non avevano mai visto prima il rompicapo, rivelando un'abilità di apprendimento sociale fino ad ora insospettata. Questo sorprendente comportamento sfida la nozione comune che solo gli esseri umani possano imparare socialmente comportamenti al di fuori della capacità di innovazione individuale.

Un tempo, credevamo che solo la nostra specie possedesse cultura, ma ora sappiamo che anche gli animali possono trasmettere comportamenti e abilità tramite l'apprendimento sociale. Canzoni "virali" tra i passeri, dialetti e tradizioni tra le balene, strategie di caccia regionali tra gli orche, e l'uso di strumenti tra scimpanzé, corvi e delfini mostrano che comportamenti trasmessi socialmente sono presenti anche nelle società animali. Le api bombi, nonostante il loro piccolo cervello, si uniscono agli scimpanzé nel mettere in discussione questa presunta eccezionalità umana.

Recenti esperimenti hanno dimostrato che le api possono imparare le une dalle altre, utilizzare strumenti, contare fino a zero e eseguire semplici equazioni matematiche. La loro intelligenza collettiva, o "mente alveare", non è da sottovalutare. In uno studio condotto dalla scienziata comportamentale Alice Bridges della Queen Mary University di Londra, colonie di bombi sono state esposte a un rompicapo in due fasi per un totale di 36 o 72 ore, dimostrando che, senza aiuto umano, le api non sono state in grado di risolvere l'enigma per raggiungere una ricompensa zuccherina.

Tuttavia, una volta che un'ape ha appreso la soluzione, è stata in grado di insegnarla alle altre. Questi risultati, pubblicati su Nature, non solo espandono il nostro apprezzamento per l'intelligenza delle api ma sfidano anche la nostra comprensione di cosa rende unica l'intelligenza umana.

Su Fujifilm 16386016 Instax Mini Film Pellicola Istantanea per Foto è uno dei più venduti di oggi.