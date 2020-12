Le api sono state osservate, per la prima volta, ad utilizzare uno strumento: ecco quale

Mentre gli esperti stavano osservando degli alveari di ape asiatica (Apis cerana) in Vietnam, hanno visto utilizzare uno strumento davvero particolare dopo essere state attaccate da una specie di calabrone gigante (Vespa soror). Le api operaie hanno spalmato intorno all'ingresso del loro nido degli escrementi di animali.

Non è ancora chiaro come questo metodo protegga la colonia, ma sembra che impedisca davvero ai calabroni di continuare l'attacco. "Sosteniamo che l'A. cerana si nutra di feci animali perché ha proprietà che respingono questo predatore mortale dagli ingressi del nido, fornendo il primo rapporto sull'uso di strumenti da parte delle api mellifere e, inoltre, la prima prova che si nutrano di solidi che non derivano dalle piante" scrivono i ricercatori.

Un comportamento del genere è stato visto in laboratorio, ma mai in natura. Inoltre, sebbene queste creature riescano a raccogliere materiali dalle piante per costruire i loro nidi, tra cui nettare, polline e resina vegetale, non è tecnicamente considerato un uso di strumenti. La definizione di "strumento" richiede che un oggetto sia trovato esternamente, prima di essere alterato in qualche modo per dargli uno scopo.

L'utilizzo del letame soddisfa tutte le condizioni per essere definito come tale. Una strategia davvero interessante contro un temibile nemico, che può decimare centinaia, se non migliaia, di api e impossessarsi di un intero nido (le Vespe Soror sono imparentate con il calabrone assassino). Questa strategia - altamente sviluppata e complessa - sembra essere utilizzata solo per le V. Soror, poiché non è stata adoperata quando la colonia è stata attaccata dal calabrone asiatico (Vespa velutina).