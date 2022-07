Anche le api provano emozioni! Ecco un curioso studio

Le api sentono davvero il dolore? Uno studio ha indagato proprio questo particolare aspetto, analizzando anche la loro capacità di “provare emozioni”.

Studi precedenti hanno dimostrato che le api mellifere e i bombi (più grandi delle api) sono creature davvero intelligenti. In loro è presente la capacità di compiere semplici calcoli (ecco un’abilità matematica che hanno le api) ed anche distinguere i vari volti umani. Inoltre, si presentano ottimisti durante la ricerca di cibo ma possono anche divenire depressi se ad esempio vengono intrappolati da un ragno predatore.

La ricerca in questione ha cercato di capire se queste emozioni includono il dolore. Il team di ricercatori della Queen Mary University di Londra, ha condotto lo studio su 41 bombi ai quali è stata data la possibilità di scegliere tra due alimentatori di alta qualità contenenti una soluzione di zucchero al 40% e due alimentatori con percentuali di saccarosio inferiori.

Successivamente sono stati inseriti in un'arena sopra singoli termofori colorati di rosa e giallo, inizialmente spenti per dare la possibilità alle api di sorseggiare e rilevare la quantità di zucchero delle stesse. In seguito, gli scienziati hanno riscaldato i cuscinetti gialli ad alto contenuto di zucchero arrivando fino ad una temperatura di 55°C, ovvero abbastanza alta da indurre le api ad andarsene ma non così elevata da causare loro lesioni.

Quando è stata data la possibilità alle api di scegliere tra alimentatori caldi e ricchi di zuccheri e alimentatori freschi e poveri di zucchero, le api hanno scelto senza alcuna esitazione le prime. Ciò sta a dimostrare come questi importantissimi esemplari siano anche in grado di scendere a compromessi.

Tuttavia, non è ancora del tutto chiaro se provino quello che noi definiamo dolore poiché lo studio a causa della sua soggettività intrinseca, non è in grado di definirlo.

