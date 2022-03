Se le api si riscaldano troppo esplodono, suggerisce un nuovo studio

Le api sono creature essenziali per il nostro pianeta e la loro scomparsa avrebbe gravi ripercussioni sugli esseri umani. Una ricerca ha recentemente scoperto che, quando i droni muoiono in condizioni di calore estremo, terminano la loro vita in un modo incredibile: esplodendo fuori dal loro addome parte delle loro viscere.

"Sappiamo che dopo sei ore a 42 gradi, metà dei droni morirà di stress termico", ha affermato la dottoressa Alison McAfee, ricercatrice post-dottorato presso i Michael Smith Laboratories della UBC ed esperta in salute delle api. "Le creature più sensibili iniziano a morire in due o tre ore. Questa è una temperatura che normalmente non dovrebbero sperimentare".

Gli esperti hanno studiato le api che muoiono durante le ondate di caldo estreme nella Columbia Britannica. Secondo quanto affermato nel documento, solo il 40% delle api regine si è accoppiato con successo, rispetto al 75-80% di successo dell'accoppiamento in condizioni migliori. McAfee ha testato alcuni metodi per raffreddare gli alveari monitorando la temperatura durante l'ondata di caldo.

Gli scienziati stanno cercando una soluzione per evitare la morte delle api. Un metodo esaminato dagli addetti ai lavori consisteva nel fornire agli insetti una specie di stazione di raffreddamento: un alimentatore pieno di sciroppo di zucchero. "Le api cercheranno naturalmente l'acqua da riportare all'alveare e la utilizzeranno per raffreddarsi", ha spiegato McAfee.

È stato utilizzato un altro metodo: mettere dei coperchi di polistirolo sugli alveari. I nidi della api con le stazioni di raffreddamento erano 1,1°C più freddi di quelli senza nulla, mentre quelli dotati di coperchi in polistirolo erano di circa 3,5°C più freddi. Insomma, potremmo aver trovato un metodo per proteggere queste creature durante le ondate di caldo estreme.