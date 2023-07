Le api si stanno svegliando con una settimana di anticipo: la colpa è ancora sua

Scopriamo il più grande studio di questo genere mai condotto nel Regno Unito e pubblicato sulla rivista Ecology and Evolution. Un team di ricercatori guidati da Chris Wyver direttamente dall’Università britannica di Reading, ha esaminato 88 specie diverse nell’arco di 40 anni. I dati sono realmente drammatici.

Il caldo che porta in Sicilia e Sardegna temperature sopra i 47 gradi, sta contemporaneamente facendo risvegliare le api selvatiche dal letargo. Cosa c’è di strano? Semplice, siamo a circa una settimana di anticipo rispetto ai canonici periodi. Lo studio espone chiaramente le ripercussioni di questi allarmanti eventi, con dati preoccupanti.

Per essere più precisi parliamo di 6,5 giorni in media per ogni singolo grado in più di aumento della temperatura ambientale. Le conseguenze di questo fenomeno nel lungo periodo potrebbero essere catastrofiche.

Il pericolo principale risiede infatti nella sincronizzazione delle api stesse con la fioritura delle piante da cui dipendono per il sostentamento. Parafrasando, ogni ape avrà a sua disposizione sicuramente meno cibo da consumare, che le porterà ad avere dunque meno energia per impollinare le colture come mele e pere, che porteranno a gravi conseguenze anche sul piano economico.

"Coordinare le date del risveglio con quelle della fioritura delle piante è vitale per le api appena emerse dal letargo, perché hanno bisogno di trovare polline e nettare per aumentare le loro possibilità di sopravvivenza e riprodursi. Una mancata sincronizzazione significa che le api non possono impollinare in modo efficace, e una minore impollinazione naturale potrebbe portare gli agricoltori a dover utilizzare api domestiche. Ciò significa maggiori costi che potrebbero essere trasferiti sui consumatori: potremmo vedere mele, pere e verdure ancora più costose nei supermercati", afferma lo stesso Wyver.

Proprio a tal proposito è opportuno distinguere tra api domestiche e api selvatiche. Se le prime infatti sono quelle a cui siamo tutti abituati, che vengono allevate ad esempio in alveari robotici producendo grandi quantità di miele, le seconde sono tutte le rimanenti specie presenti in natura e quindi maggiormente a rischio. Ecco che ancora una volta le conseguenze del cambiamento climatico ci si ritorcono contro.