API Twitter, Musk conferma: 'gratis per i bot 'buoni', 100 Dollari al mese per gli altri'

La scorsa settimana, le API di Twitter sono diventate a pagamento, facendo storcere il naso a molti "storici" sviluppatori legati alla piattaforma blu. Nelle scorse ore, però, lo stesso Elon Musk ha annunciato alcuni distinguo, promettendo che le applicazioni e i bot con "dei buoni contenuti" potranno continuare a usare gratuitamente le API.

Con un post su Twitter, infatti, il CEO della compagnia ha annunciato che "Twitter abiliterà una versione leggera, write-only della sua API per i bot che garantiscono dei contenuti di qualità gratuitamente". Il post di Musk va dunque in controtendenza rispetto a quanto già stabilito dalla sua stessa azienda, anche se solleva alcuni importanti interrogativi su come Twitter deciderà di differenziare tra bot "buoni" e "cattivi".

Nelle scorse settimane, Twitter ha bloccato vari bot di terze parti, come Tweetbot e Twitterrific, eliminando il loro accesso alle sue API. La compagnia, poi, ha annunciato che avrebbe introdotto un abbonamento a pagamento per gli sviluppatori, il quale avrebbe dato loro modo di ri-ottenere l'accesso alle API del social network previo pagamento di una certa somma in denaro ogni mese.

Per giustificare le mosse degli ultimi giorni, Musk ha spiegato che le API gratuite vengono utilizzate eccessivamente da alcuni sviluppatori, soprattutto per delle truffe e dei bot-spazzatura. L'idea del social, dunque, sarebbe quella di arginare i contenuti "fuffa" realizzati dai bot imponendo il pagamento di un canone da 100 Dollari al mese a chiunque desideri utilizzare le sue API.

La mossa ha attirato aspre critiche dagli sviluppatori: se è vero che esistono numerosi bot-truffa sul social network (al punto che la questione dei bot è stata al centro dello scontro tra Twitter e Elon Musk per diversi mesi), dall'altra parte bisogna considerar che diversi applicativi che sfruttano le API della piattaforma garantiscono utili servizi agli utenti, oppure producono contenuti di intrattenimento che, a fronte di un paywall da 100 Dollari al mese, potrebbero non sopravvivere.

Resta dunque da capire quali bot potranno funzionare gratuitamente grazie alla revisione della policy di Twitter promessa da Elon Musk e quanti invece saranno costretti ad acquistare un abbonamento per accedere alle API del social network. Sicuramente, ne sapremo di più entro il 9 febbraio, quando l'abbonamento con accesso alle API di Twitter verrà ufficialmente lanciato.