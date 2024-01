L'apocalisse delle cicale ritorna dopo 221 anni, ecco di cosa si tratta

In un evento senza precedenti da oltre due secoli, gli Stati Uniti sono testimoni di un fenomeno naturale straordinario: l'emergenza simultanea di due generazioni di cicale, conosciute come Brood XIII e Brood XIX. Queste, che emergono dal terreno rispettivamente ogni 17 e 13 anni, hanno scelto il 2024 per fare la loro comparsa congiunta.

Ciò, non si verificava dal lontano 1803! Questo straordinario sincronismo è ancor più affascinante se si considera che i cicli di vita di queste cicale sono basati su numeri primi, una strategia evolutiva che rende difficile per i predatori sincronizzarsi con la loro vita.

Le cicale, creature considerate affascinanti e misteriose, passano la maggior parte della loro vita sotto terra per poi emergere in massa, in un evento che si trasforma in una vera e propria festa riproduttiva. Tuttavia, questo momento di celebrazione non è esente da pericoli, come la presenza di un fungo patogeno, Massospora cicadina, che si diffonde tra queste creature durante il contatto sessuale.

Tale fungo, che altera il comportamento degli insetti infetti, porta a conseguenze drammatiche, come la perdita degli organi riproduttivi e addirittura la caduta dell'addome. E così, mentre le cicale emergono per celebrare la vita, noi abbiamo l'opportunità di assistere a un capitolo unico nella storia naturale del nostro pianeta.

Siamo davvero fortunati nel poter assistere a un evento simile, anche se la fuoriuscita di questi insetti è capace di stravolgere le catene alimentari di molti animali.