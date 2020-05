L'apocalisse degli insetti è un argomento più complicato del previsto

Ultimamente si sente parlare sempre più spesso del declino degli insetti. Tuttavia, in contrasto con questi studi, una nuova ricerca condotta dal German Centre for Integrative Biodiversity Research suggerisce che questa "apocalisse degli insetti" potrebbe non essere così ripida come pensavamo, e sta addirittura migliorando in alcune aree.

Ricerche risalenti a un anno fa, infatti, affermavano che il 40% di tutte le specie di insetti fosse in via di estinzione, con un declino annuale del 2.5% o superiore in tutto il mondo. Compilando più di 160 sondaggi che monitorano il peso delle popolazioni di insetti e aracnidi in tutto il mondo, i ricercatori sono stati in grado di avere una buona stima della biomassa risalenti dal 1925.

Le loro cifre suggeriscono che c'è una marcata differenza nelle tendenze per gli invertebrati in diversi ecosistemi e in diverse parti del mondo. Per le creature che vivono sulla Terra, la notizia non è ancora positiva, con un calo annuale stimato di poco meno dell'uno per cento. Nonostante la tendenza sia "negativa", ci dà più tempo per agire. Gli insetti che vivono in ambienti acquatici, invece, stanno crescendo di una quantità simile anno dopo anno.

Chi ha torto? E chi ha ragione? "La tendenza generale non è il messaggio importante qui", spiega Manu Saunders, ecologo dell'Università del New England. "Quello che è importante è la variazione delle tendenze della popolazione di insetti nello spazio e nel tempo, tra gruppi di specie e tra tipi di habitat o zone climatiche". Le indagini utilizzate nello studio si sono concentrate in gran parte su ambienti protetti in oltre 40 paesi dei cinque continenti.

Il declino maggiore è stato riscontrato in Nord America. Tale declino necessita ancora di ulteriori ricerche: pesticidi, parassiti e potenziali cambiamenti climatici sono i responsabili, ma a causa della grande diversità di insetti non si può ancora dare un spiegazione universale. Il motivo per cui c'è un aumento degli insetti d'acqua dolce è ancora un mistero, e potrebbe essere la prova che gli sforzi in corso per migliorare la qualità dell'acqua stanno avendo successo.

"Questo studio è eccezionale perché mette in evidenza quanto siano complesse e varie le tendenze della popolazione di insetti", continua Saunders. Il lavoro per la conservazione di queste creature è ancora lungi dall'essere finito e siamo ancora all'inizio.