L'Apollo 11 al suo rientro ha avuto un'anomalia che rischiava di uccidere tutti

Neil Armstrong, il primo uomo sulla Luna, ha affermato in una rara intervista nel 2012 che pensava ci fosse un 90% di possibilità di tornare sulla Terra, ma solo il 50% di possibilità di atterrare con successo al primo tentativo. Nonostante il grande successo (perché sì, sulla luna ci siamo stati) hanno rischiato grosso. Più volte.

Il modulo lunare Eagle, ad esempio, si era inizialmente diretto verso un cratere pieno di massi grandi quanto automobili, costringendo Armstrong a prendere il controllo manuale e ad atterrare con pochissimo carburante rimasto per eseguire la manovra... ma non solo (e no, non stiamo parlando della parola che rischiava di rinviare la missione).

Uno dei momenti più critici risale a quando Buzz Aldrin notò un'anomalia che avrebbe potuto costare la vita a tutto l'equipaggio dell'Apollo 11, ma anche a quello di altre tre missioni Apollo. Questo incidente avvenne durante il ritorno dell'equipaggio sulla Terra, tre giorni dopo aver lasciato la Luna.

Prima della discesa finale nell'atmosfera terrestre, i Moduli di Comando e di Servizio si separarono, con l'equipaggio che rimane nel Modulo di Comando pronto per il rientro. Per evitare che i pezzi che si staccano possano interferire con la camera dell'equipaggio, il Modulo di Servizio è programmato per darsi una piccola spinta e allontanarsi dagli astronauti.

Tuttavia, come potrete già immaginare, le cose non andarono esattamente così durante il rientro dell'Apollo 11. "Houston, vediamo il modulo di servizio che passa. Un po' alto e un po' a destra", disse Buzz Aldrin alla NASA durante il rientro. L'ingegnere elettrico che lavorava sul programma Apollo ha poi riferito che il Modulo di Servizio non avrebbe dovuto essere "assolutamente da nessuna parte vicino al modulo di comando."

Come sappiamo, l'equipaggio riuscì a tornare sulla Terra, dove venne poi avviata un'indagine sull'incidente. La NASA scopri che anche l'Apollo 8 e l'Apollo 10 ebbero lo stesso problema. Insomma, è proprio vero che la fortuna aiuta gli audaci.