App abbandonate su iOS e Android: perché sono state rimosse? È una questione di sicurezza

La rimozione delle app datate dall'Apple App Store per iPhone e iPad ha posto al centro del dibattito nel mondo dell'informatica la durata del supporto ad app e programmi per smartphone e PC. Al momento, infatti, risulta che sugli store di iOS e Google vi siano centinaia di migliaia di app non aggiornate e a rischio in termini di sicurezza.

Stando ad una ricerca pubblicata il 10 maggio scorso, circa un milione e mezzo di app sarebbero state abbandonate dai propri creatori, poiché non riceverebbero alcun aggiornamento da almeno due anni. Nonostante ciò, almeno fino a prima della "ripulita" di Apple e dell'analoga pulizia di Play Store da parte di Google, tutte queste app erano liberamente accessibili sui marketplace digitali di iOS e Android.

Stiamo parlando di un totale di 869.000 app su Android e 650.000 su iOS, secondo quanto riporta una nuova analisi di Pixalate. Il problema di queste app, spiegano fonti come PhoneArena e CNET, è che esse sarebbero a rischio di gravissime falle di sicurezza, poiché non riceverebbero patch e aggiornamenti da almeno due anni.

Poiché le app sono state finora liberamente disponibili su marketplace di Google e Apple, chi le ha scaricate si è reso involontariamente vulnerabile ad attacchi hacker che potrebbero usare proprio i software meno recenti per intrufolarsi negli smartphone degli utenti ignari. Le precauzioni di sicurezza, poi, sarebbero quelle che avrebbero spinto le aziende proprietarie di App Store e Play Store ad agire, al fine di evitare un'ondata di attacchi contro gli smartphone dei propri clienti.

Le cose peggiorano poi se pensiamo che, nel milione e mezzo di app "abbandonate", vi sono circa 314.000 app "Super-abbandonate", che non ricevono aggiornamenti da almeno cinque anni e che potevano essere tranquillamente scaricate su iPhone e dispositivi Android fino ad un paio di settimane fa. Insomma, il consiglio è quello di verificare se sul vostro telefono sono presenti app che non ricevono aggiornamenti da molto tempo: se così fosse, la cosa migliore da fare sarebbe sostituirle con programmi più aggiornati o più recenti.