App Amazon non più compatibile con alcuni dispositivi? Non è proprio così

Gli acquisti su Amazon in mobilità, mediante l'apposita applicazione ufficiale, sono una comodità di cui molti utenti non vogliono privarsi. Potrebbe dunque risultare spiacevole trovarsi dinanzi al messaggio "L'app per gli acquisti di Amazon non è più supportata su questo dispositivo", che sembrerebbe indicare un modello obsoleto.

L'utente potrebbe infatti pensare che il suo dispositivo sia ormai da cambiare. Tuttavia, come abbiamo potuto riscontrare su un tablet Amazon Fire HD 8 2020, in realtà la pagina di Amazon Italia che chiede di passare per un browser per continuare a effettuare acquisti potrebbe comparire anche in altri casi.

Prima di sostituire il vostro dispositivo di fiducia, vi consigliamo di verificare che l'app "Negozio Amazon", preinstallata ad esempio nei tablet Fire, sia effettivamente aggiornata, così come di tenere d'occhio gli update di tutti gli altri componenti del sistema Fire OS. Sembra infatti che il succitato messaggio possa comparire anche banalmente nel caso in cui il software non sia totalmente aggiornato.

Dove sta l'inghippo? L'app "Negozio Amazon" sembra fare parte del sistema operativo in sé (in quanto installata da "DeviceSoftwareOTA"), dunque l'aggiornamento non viene gestito mediante il negozio Amazon Appstore, bensì tramite gli update dei componenti di sistema di Fire OS. Si potrebbe quindi erroneamente pensare che l'app sia aggiornata all'ultima versione, quando in realtà non lo è (e il messaggio che dice che l'app non è più supportata sul dispositivo non aiuta di certo a comprendere come risolvere).

Il fatto è che i componenti di sistema vengono aggiornati in modo separato rispetto all'OS, dunque non basta nemmeno che quest'ultimo sia all'ultima versione. Come si risolve? Bisogna recarsi nelle Impostazioni, raggiungere la scheda "Opzioni del dispositivo", selezionare l'opzione "Aggiornamenti del sistema" e premere più volte sul pulsante "CONTROLLA ORA", forzando per un po' gli update.

Tenete bene a mente che il sistema potrebbe impiegare un po' per scovare e aggiornare tutti i componenti, che sono separati dall'OS e includono l'app "Negozio Amazon". Anche quando sembrano non esserci più update, potreste dunque voler utilizzare ulteriormente il tasto "CONTROLLA ORA". Basta insomma continuare in questo modo: noterete che a un certo punto l'app tornerà a funzionare (o perlomeno, nel nostro caso è andata così).

Insomma, la situazione era un po' "intricata", ma alla fine la soluzione, per quanto "scomoda" e per quanto il messaggio comparso a schermo fosse "sbagliato", era più semplice del previsto. Ricordiamo per il resto che l'app può essere utilizzata solamente per effettuare acquisti relativi a prodotti fisici, in quanto da alcune settimane le nuove regole di utilizzo di Amazon non permettono più di acquistare contenuti digitali in-app (rimandando in quel caso realmente al sito Web).