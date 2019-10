L'app di Amazon Prime Video è misteriosamente scomparsa dall'App Store

Nelle ultime ore, l'applicazione ufficiale di Amazon Prime Video, il popolare servizio di streaming dell'azienda di Jeff Bezos, è misteriosamente scomparsa dall'App Store di iOS. Questo anche in Italia, ma a quanto pare si tratta di un problema a livello internazionale, viste le miriadi di segnalazioni comparse sui social network.

Uno dei primi ad accorgersi del "problema" è stato Jared DiPane, Managing Editor di Mobile Nations, che ha condiviso sul suo profilo Twitter un articolo in cui si parla proprio dell'impossibilità di accedere ad Amazon Prime Video tramite l'App Store. Alcuni utenti hanno anche segnalato la presenza di un messaggio che avverte: "lo sviluppatore ha rimosso quest'applicazione dall'App Store". Sembra quindi che sia stata la stessa Amazon a togliere Prime Video dal negozio digitale di Apple. Tuttavia, al momento, la società di Jeff Bezos non ha commentato ufficialmente la vicenda.

Abbiamo provato ad accedere dal nostro iPhone alla pagina dedicata ad Amazon Prime Video sull'App Store, ma, come potete vedere dallo screenshot presente qui sotto, il sistema ha restituito un messaggio d'errore: "l'app non è attualmente disponibile nel paese o nella zona in cui ti trovi". Nonostante questo, avendo già installato Amazon Prime Video sullo smartphone, siamo comunque riusciti ad avviare l'applicazione e tutto sembra funzionare. Non sembrano quindi esserci problemi, per il momento, per coloro che avevano già provveduto a installare Amazon Prime Video sul proprio dispositivo.