Queste app per Android contengono un pericoloso virus: disinstallatele subito!

Continuiamo a segnalare le app pericolose che si stanno affacciando su Android e che mirano ai conti corrente oppure ai dati personali. I ricercato di Eset hanno scovato un’altra lista di applicazioni potenzialmente malevole.

In particolare, la campagna in questione sarebbe nota come “eXotic Visit” e contiene il malware XploitSpy, che è particolarmente potente in quanto in grado di spiare profondamente gli smartphone degli utenti, leggendo i file presenti su di essi ed inviando SMS (e quindi attivando potenziali servizi ad abbonamento). Tra gli altri “poteri” di questo spyware troviamo anche la capacità di leggere la lista delle chiamate, dei contatti, dei messaggi e delle app installate, ma anche rilevare la posizione dello smartphone, scattare foto e registrare audio ed intercettare le notifiche delle applicazioni di messaggistica.

Le applicazioni in questione sono le seguenti:

Sim Info

Signal Lite

Telco DB

Tele Chat

Track Budget

SnapMe

TalkU

Zaangi Chat

Defcom

Wicker Messenger

Specialist Hospital

Expense Tracker

ChitChat

WeTalk

Dink Messenger

Alpha Chat

Il consiglio è di procedere immediatamente con la disinstallazione delle applicazioni in questione, e di affidarvi solo ad applicazioni provenienti da sviluppatori verificati. Spesso infatti i malware riescono anche ad aggirare il Google Play Protect System messo in campo dal colosso dei motori di ricerca, che ha proprio l'obiettivo di proteggere gli utenti da attacchi di questo tipo.

