Queste app Android presenti sul Play Store raccolgono dati di nascosto

Dopo aver visto alcune operazioni che dovremmo smettere di fare con lo smartphone, torniamo a parlare del robottino verde per una notizia flash in tema di sicurezza e tutela della privacy, dato che si parla di alcune app che raccolgono dati che non dovrebbero.

Si parla di applicazioni con un bacino d'utenza molto ampio, nei dintorni del milione e mezzo di installazioni, presenti sul Google Play Store di Android e che sono tutt'ora disponibili gratuitamente.

A segnalarlo sono gli specialisti di Pradeo, secondo cui si tratterebbe non solo di violazione dei termini sulla raccolta dati ma di veri e propri "spyware" che mandano dati direttamente in Cina.

Le due app sono File Recovery and Data Recovery e File Manager dello sviluppatore wang tom.

La prima delle due è installata su una base di oltre un milione di dispositivi, mentre la seconda conta su un bacino da mezzo milione e più. Il problema è che le due app garantiscono di non raccogliere dati degli utenti, ma a un controllo attento esce fuori che entrambe possono acquisire:

lista dei contatti

contenuti multimediali visualizzati nelle app

posizione in tempo reale

codice paese del dispositivo in uso

dati sull'operatore mobile in uso

codice di rete dell'operatore

versione installata del sistema operativo

Quest'ultimo sembra essere uno degli aspetti più importanti, poiché un malintenzionato, sapendo la build esatta del sistema operativo presente su uno smartphone, può anche conoscerne eventuali vulnerabilità.

Fortunatamente, Google ha già provveduto alla rimozione delle due app, rilasciando anche una dichiarazione ufficiale ai microfoni di Bleeping Computer, in cui viene spiegato che "queste app sono state rimosse da Google Play. Google Play Protect difende gli utenti da app che possono contenere questi malware sui dispositivi Android con i servizi Google attivi, anche quando queste app vengono installate dal di fuori".

A ogni modo, se avete ancora queste app sul vostro smartphone, si consiglia di disinstallarle.