Queste app Android promettono buoni regalo ma installano malware, attenzione!

Gli esperti di cybersicurezza attivi particolarmente nel settore degli smartphone recentemente stanno segnalando molti software contenenti malware: dopo le 203 app malevole identificate su Android e iOS, gli esperti di Dr. Web segnalano l’esistenza di alcune app Android che promettono buoni regalo ma infettano i dispositivi mobili.

Queste applicazioni operano seguendo un principio molto semplice. A volte sono contapassi, altre volte richiedono di guardare una dozzina di pubblicità o di provare dei giochi ma, a prescindere dall’attività richiesta, una volta eseguita consegna all’utente dei punti ricompensa in maniera casuale. Questi possono essere poi utilizzati per richiedere buoni regalo e altri premi; tuttavia, in realtà essi non restituiscono alcun premio.

Quando la vittima disinstalla l’app pensando che essa non funzioni ormai il danno è fatto: le applicazioni costringono l’utente a guardare pubblicità per consentire allo sviluppatore di guadagnare cifre molto importanti, a volte infettando il dispositivo con malware e adware invasivo con l’obiettivo di rubare credenziali o ottenere entrate ulteriori grazie ad annunci visualizzati a schermo intero in momenti casuali.

In un unico report Dr. Web ha dato anche i nomi delle applicazioni scoperte, invitando gli utenti a disinstallarle il prima possibile:

Lucky Step – Walking Tracker

WalkingJoy

Lucky Habit: health tracker

Wonder Time

Golden Hunt

Reflector

Seven Golden Wolf blackjack

Unlimited Score

Big Decisions

Jewel Sea

Lux Fruits Game

Lucky Clover

King Blitz

Lucky Hammer

Solo alcune di queste sono state rimosse con successo dal Play Store: per questo motivo consigliamo di controllare il vostro dispositivo Android al fine di verificare la loro presenza o meno.

Giusto una settimana fa, invece, è stato scoperto il malware bancario Hook su Android.