App Android su Windows 11, forse ci siamo: in rete i primi screenshot

Il supporto alle app Android su Windows 11 è ancora assente, nonostante sia passata più di una settimana dal lancio del nuovo sistema. Tuttavia, i lavori potrebbero essere quasi vicini alla conclusione ed alcuni screenshot trapelati su Bilibili mostrano alcune app Android girare sull'OS del colosso di Redmond.

Nello screenshot presente in calce si può vedere WeChat all'opera su un PC basato su Windows 11. L'applicazione è molto popolare nel mercato locale e rappresenta uno dei principali sistemi di messaggistica per gli utenti.

Un leak precedente proveniente dal Microsoft Store ha mostrato alcuni dei requisiti richiesti dal Windows Subsystem for Android, che sarà disponibile sullo Store per il download. A quanto pare gli utenti necessiteranno di CPU x86 o ARM a 64 bit ed 8 gigabyte di memoria RAM. WSA dovrebbe essere disponibile anche sulle console box più recenti, e potrà contare anche su store alternativi.

Qualche settimana fa infatti abbiamo riportato la notizia dell'arrivo dell'Amazon App Store sul Microsoft Store.

Al momento ancora non sono emerse indicazioni di alcun tipo in merito alla possibile pubblicazione del Windows Subsystem for Android. Come sempre, vi invitiamo a restare su queste pagine per tutte le informazioni del caso.

Microsoft, comunque, di recente ha affermato che non farà alcun dietrofront sui requisiti di Windows 11.