L'app di Apple TV+ è disponibile su Chromecast con Google TV

Attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale di Google, il colosso dei motori di ricerca ha annunciato che l’app di Apple TV, che include anche Apple TV+, è disponibile a livello globale sul nuovo Chromecast con Google TV, ma prossimamente arriverà anche su altri dispositivi.

Gli utenti interessati, potranno effettuare il download attraverso la scheda app del sistema operativo.

Google, nel comunicato sottolinea che attraverso l’applicazione di Apple TV gli utenti potranno accedere a tutto il catalogo del servizio di streaming del colosso di Cupertino, inclusi gli Apple Originals come Ted Lasso, For All Manking, The Morning Show, Servant ed i film Greyhound e Palmer.

Inoltre, grazie alle specifiche tecniche, gli utenti potranno godere dello streaming video fino al 4K HDR con framerate di 60fps, con la riproduzione che può essere controllata anche attraverso i telecomandi con comando vocale basati su Google Assistant.

Google ha anche annunciato che l’app di Apple TV, oltre che su Chromecast con Google TV, sarà disponibile anche su Google TV di Sony e TCL, ma nello stesso post la casa di Mountain View ha precisato che ha in programma di implementarla nei prossimi mesi anche su più dispositivi Android TV.

Di recente, Apple ha esteso la prova gratuita di Apple TV+ per i propri utenti.