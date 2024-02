Quante app ci sono su Apple Vision Pro al lancio? Il punto della situazione

Finalmente è arrivato il grande giorno del lancio di Apple Vision Pro: dopo un'interminabile attesa, il primo headset AR di Apple è pronto a stupire anche i più scettici con la sua qualità e le tecnologie esclusive di cui è dotato.

Oltre alle feature progettate ad hoc dalla Mela, tuttavia, il successo di questa nuova piattaforma passerà inevitabilmente dall'appoggio degli sviluppatori e dal supporto che verrà dato tramite app ed esperienze aggiuntive da scaricare e installare sul proprio dispositivo.

A questo proposito vale la pena notare come, secondo le stime del colosso di Cupertino, Apple Vision Pro conti già ben oltre 600 app pronte per essere scaricate e provate in realtà mista o aumentata. Tra queste, le più popolari piattaforme per lo streaming multimediale come Disney+ e Netflix la fanno da padrone, offrendo contenuti in 4K, Atmos, 2D e 3D, ma non solo. Neanche a dirlo, la proposta di punta passera da Apple TV+.

Oltre all'intrattenimento multimediale, hanno superato la soglia dei 250 titoli anche i giochi Apple Arcade già compatibili con Vision Pro, per un lancio che non mancherà di divertirvi anche in questo frangente. Tra i più famosi e apprezzati ci sono Synth Riders, LEGO Builder’s Journey, Super Fruit Ninja, Cut the Rope 3 e Jetpack Joyride 2.