Un'app ti avvisa quando il tuo smart speaker ti sta 'spiando'

Avete il sospetto che Alexa origli le vostre conversazioni (non poi così falso)? Ora c'è una app che vi avverte quando gli smart speaker stanno mandando informazioni ai server. L'ha sviluppata l'Università di Princeton.

Si chiama Princeton IoT Inspector e funziona cgrazie all'APR spoofing: l'app intercetta ogni attività sulla rete Wifi, e capisce quando un device sta inviando delle informazioni, e a chi le sta mandando, chiaramente. Futurism spiega che l'app può ad esempio capire se la vostra smart TV sta tracciando e comunicando le vostre preferenze in termini di show e serie.

O, ancora, riesce a tracciare quando gli smart speaker comunicano con i loro server, mostrando ad esempio se sono attivi pure quando non li si sta utilizzando direttamente.

Ovviamente che i device IoT raccolgano dati sulle nostre abitudini per inviarle alle rispettive aziende non è un mistero, quello che però potrebbe risultare sorprendente —ed è proprio quello che l'Università vuole far capire ai consumatori— è quanto spesso questo avvenga, e quanto sia ampia la mole di dati inviata.

"I nostri device smart ci stanno osservando, è arrivato il momento di ricambiare il favore", si legge nel sito dell'app.

