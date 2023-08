Quale app di ChatGPT usare? La questione Android

Purtroppo è risaputo che i malintenzionati cerchino di sfruttare anche app Android malevole per provare a ottenere i dati sensibili delle ignare vittime. A volte, tra l'altro, questo avviene sfruttando il nome di servizi popolari, quindi è sempre bene fare attenzione a ciò che si scarica.

È infatti già da tempo che si discute del boom dei malware che si fingono ChatGPT, che purtroppo stanno circolando in modo ampio sul Web. In alcuni casi, come riportato anche da India Today a giugno 2023, questo tipo di applicazione è purtroppo riuscita a raggiungere persino store digitali come il Play Store.

Insomma, è chiaro che in un contesto di questo tipo qualcuno possa chiedersi quale sia l'app ufficiale di ChatGPT per Android. Ebbene, quest'ultima è stata rilasciata ufficialmente anche in Italia nella giornata del 31 luglio 2023 ed è disponibile a partire da questa specifica pagina del Play Store. Non dovreste avere troppi problemi in ogni caso a individuarla.

Questo anche per via del fatto che è pubblicata direttamente dalla solita organizzazione OpenAI e che al momento in cui scriviamo conta già oltre 5 milioni di download, nonché che chiaramente ci sono un ampio numero di recensioni positive da parte degli utenti. Per il resto, risulta caldamente sconsigliato, se tenete alla sicurezza del vostro account, inserire le credenziali legate al servizio IA su altre applicazioni, a meno che non siate totalmente sicuri dell'affidabilità delle stesse.