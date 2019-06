Un'app consentirà di seguire l'eclissi solare del 2 Luglio

Si chiama "Chile Mobile Observatory" e, di fatto, introduce una nuova prospettiva per seguire gli eventi astronomici. Tra meno di un mese, il 2 Luglio, è in programma l'eclissi solare che oscurerà in pieno giorno la nostra stella. Per coloro che non si trovano nella nazione sudamericana, però, in soccorso arriva appunto un'applicazione.

L'osservatorio astronomico del Cile infatti ha annunciato che consentirà agli appassionati di seguire l'evento tramite un'applicazione per smartphone realizzata in collaborazione con l'European Southern Observatory, l'Osservatorio Geminil'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (Alma), e il Centro di astrofisica e tecnologie affini (Cata) per Imagen de Chile.

L'eclissi sarà totale nell'Oceano Pacifico Meridionale, e sarà ben visibile in Cile nella Regione di Coquimbo ed in Argentina. La durata massima di visibilità raggiungerà i quattro minuti e trentadue secondi, dall'Oceano Pacifico.

All'interno dell'applicazione le immagini e contenuti saranno ordinati per argomenti, ed oltre alle fotografie dell'eclissi vera e propria sarà possibile accedere anche a filmati dell'Universo raccolti dagli osservatori cileni.

L'app vuole anche essere uno strumento per far appassionare gli utenti al mondo dell'astronomia, ed infatti sarà possibile seguire lezioni di astronomia, leggere notizie ed accedere ad un calendario eventi.

Il download è ovviamente gratuito, e può essere effettuato dall'App Store di iOS ed il Google Play Store di Android.

La notizia arriva a qualche giorno di distanza dalla pubblicazione di un video restaurato che mostra la prima eclissi solare dello scorso secolo.