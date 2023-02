Quali app crashano di più su smartphone? Una ricerca lo svela

I problemi riscontrabili lato software possono essere parecchi e rendere potenzialmente "frustante" l'esperienza utente. Sarà sicuramente capitato anche a voi, infatti, di vedere il crash inaspettato di un'applicazione, chissà per quale motivo. Ma quali sono le app che crashano di più? Uno studio ha provato a stilare una lista in tal senso.

A tal proposito, come riportato anche da PhoneArena, che cita una ricerca di Uswitch, le applicazioni che "sarebbero solite" finire in crash più spesso sui dispositivi Android e iOS sono in realtà particolarmente popolari. Infatti, quella di seguito è la lista, basata sul numero di problemi riportati per milione di download in un mese.

Facebook;

YouTube;

Twitter;

McDonalds;

Tinder;

Uber;

Discord;

Amazon;

WhatsApp;

Instagram;

Spotify;

Twitch;

Telegram;

Gmail;

Snapchat.

Per comporre la lista, sono state sfruttate anche segnalazioni degli utenti o ricerche su Google relativamente ai disservizi legati alle singole app. Chiaramente non è semplice effettuare un resoconto preciso in merito a questioni che vedono così tante variabili in gioco, ma Uswitch ha voluto provare a delineare un quadro generale.

In ogni caso, risulta interessante notare che si fa riferimento ad applicazioni ben note, utilizzate in campi come social network, intrattenimento e messaggistica istantanea. Si fa notare inoltre la posizione di Facebook, app non esattamente nota per essere "leggera". Tra l'altro, in un questo contesto sono arrivate anche indicazioni in merito a quella che sarebbe invece l'app più affidabile da questo punto di vista: in quel caso, la classifica vede in testa Zoom.