L'app Expert RAW di Samsung arriva su nuovi smartphone: ecco quali

A meno di una settimana dall'aggiornamento dell'app Samsung Expert RAW, che ha migliorato nettamente lo scatto fotografico su Samsung Galaxy S22 e S21, ora sembra che l'azienda coreana voglia estendere il supporto ad Expert RAW su altri smartphone.

Stando a quanto riporta PhoneArena, infatti, l'app Samsung Expert RAW dovrebbe essere in arrivo sul Galaxy Z Fold 3 entro il mese di aprile, cioè nel giro dei prossimi 15 giorni. Si tratta di un'ottima notizia, soprattutto per chi possiede il foldable Samsung che, pur senza montare una fotocamera da top di gamma come quella degli S22 e degli S21, trarrà sicuramente beneficio dall'arrivo della feature.

Accanto al Galaxy Z Fold 3, il software che permette lo scatto di immagini in formato RAW dovrebbe ricevere un lancio su Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy Z Fold 2 più avanti nel corso del 2022, ampliando sensibilmente la gamma di smartphone Samsung compatibili con l'app.

Vi ricordiamo comunque che al momento Samsung ha rilasciato una lista dei device che supportano Expert RAW, che per ora però comprende solo gli S22, gli S21 e gli S20, ovvero i dispositivi top di gamma degli ultimi tre anni del produttore coreano.

A margine dell'annuncio, PhoneArena ha intervistato i due creatori dell'app Expert RAW, ovvero Hamid Sheikh, Direttore del Team Intelligent Imaging di Samsung Research America, e Girish Kulkarni, direttore del Camera Solutions Gropu all'Istituto R&D di Samsung, in India. Kulkarni ha descritto Expert RAW come un "enorme salto in avanti per la fotografia. Essenzialmente, l'app mette uno studio fotografico professionale nelle tue tasche. Sia che lavori come fotografo, sia che tu voglia solo scattare delle buone foto, chiunque può trarre vantaggio della fotocamera professionale di Samsung Galaxy S22 con Expert RAW".