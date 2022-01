L'app Io facilita i pagamenti PagoPa: ora supporta anche PayPal

Importante novità arrivata nell’applicazione Io della pubblica amministrazione. I gestori dell’app, infatti, con un popup mostrato direttamente all’apertura del client per iOS ed Android, hanno annunciato che da ora è possibile pagare gli avvisi pagoPA in maniera ancora più semplice e sicura, tramite PayPal.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, acquisito dal nostro smartphone, ci è stato notificato che da oggi è possibile effettuare i pagamenti con PayPal. Questo nuovo sistema si aggiunge alle carte di credito, debito e le prepagate, che sono già supportate da tempo.

Gli utenti, nella fattispecie, avranno la facoltà di collegare il loro conto PayPal all’applicazione, per effettuare i pagamenti in maniera ancora più sicura ed immediata.

Per aggiungere PayPal all’account Io basta aprire l’app Io, quindi spostarsi nella sezione “Portafoglio” ed aggiungere i dati del conto PayPal tra i metodi di pagamento. A questo punto, ogni qualvolta si dovrà effettuare il pagamento di un avviso PagoPA, sarà possibile anche utilizzare l’account PayPal, oltre che i metodi “classici”.

L’app Io è ormai installata da quasi tutti gli italiani, che sono entrati in contatto con il client lanciato ormai qualche anno fa prima con il Cashback e Supercashback, e poi con il Green Pass per il Covid-19, che viene inviato direttamente alle notifiche non appena si effettua un tampone, si guarisce o si completa il ciclo vaccinale.