L'app di Google Drive per iPhone diventa uno scanner per i documenti

Nello stesso giorno in cui Google ha lanciato il dominio .meme, l’applicazione di Google Drive per iPhone guadagna una funzione molto interessante, già presente da tempo nella controparte Android.

La funzione permette di scansionare i documenti per creare dei file da condividere con i propri colleghi di lavoro o amici. Alla feature, che sarà accessibile per tutti entro tre giorni, si potrà accedere semplicemente tramite l’icona fotocamera dell’applicazione: lo scanner rileverà i bordi del documento presente nel mirino, allineerà tutti gli oggetti, eliminerà i riflessi e le inclinazioni e genererà una scansione pulita, pronta per il caricamento su Drive e quindi la condivisione con chi desiderate.

Google sottolinea che sarà possibile scansionare più pagine in una sola sessione: gli utenti avranno la possibilità di ritagliare le singole scansioni e negli USA sarà anche possibile ottenere suggerimenti per i titoli da dare ai file grazie ad un sistema di deep learning.

Ricordiamo che su iPhone è possibile scansionare un documento con la fotocamera in maniera semplice ed immediata, e per tutte le informazioni su come funziona la procedura vi rimandiamo direttamente alla nostro approfondimento dedicato.

Google sta ancora indagando sul problema in Google Drive che ha portato alla cancellazione di file e cartelle per molti utenti.