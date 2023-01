L'app Google Home si aggiorna: lo smartphone si trasforma in un telecomando per la TV

Importante aggiornamento per l’applicazione Google Home per smartphone. Da qualche ora infatti il gigante di Mountain View ha dato il via alla distribuzione dell’update per coloro che sono iscritti al programma Public Preview dell’app.

Questo update permette agli utenti che dispongono di TV compatibili con Google Assistant e Google Home di trasformare il loro smartphone in un vero e proprio telecomando, attraverso cui è possibile regolare il volume del televisore, attivare o disattivare l’audio, accenderlo e spegnerlo, dare il via alla riproduzione, metterla in pausa, cambiare canale e sorgente.

A giudicare da quanto pubblicato dai colleghi di 9to5Google, non è necessario disporre di un TV basato su Google TV: sui social si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti che stanno usando la stessa funzione sia sui TV LG che Samsung connessi via SmarThings o che includono il supporto a Google Assistant.

Lo scorso agosto Google ha annunciato questo nuovo sistema di controlli per dispositivi intelligenti attraverso Google Home, con supporto a ventilatori, purificatori d’aria, aspirapolveri e TV.

Nel frattempo, sempre a proposito della stessa app, di recente è arrivata la notizia che Google Home ora è compatibile con Matter, il nuovo standard per la domotica che è stato abbracciato da tutti i giganti tech.