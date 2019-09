Ecco l'aPP in grado di fornire informazioni sui suoli agricoli

La tecnologia sta entrando prepotentemente in ogni settore della vita umana e l’agricoltura non è da meno. È stata resa pubblica, questa settimana, un’app mobile ideata per valutare e monitorare il suolo agricolo, aiutando nella scelta delle migliori tecniche sostenibili applicabili ad una determinata zona.

L’app è stata ideata dal gruppo Environmental Soil Science (GEA-UMH) dell'Università Miguel Hernández di Elche, Spagna, utilizzando come base di studio alcune zone dell’Europa e della Cina.

Si chiama iSQAPER project e non si ferma alla sola creazione di un’applicazione ma parte da più lontano.

Inizialmente, infatti, sono state prese in esame delle aree campione, 14 delle quali in Europa, per l’esattezza, ognuna di queste assimilabili ad un determinato clima.

È stato precedentemente studiato il suolo di queste zone agricole caratterizzate da specifiche colture, metodi di coltivazione e pratiche sostenibili, dando vita ad una banca dati fondamentale per la creazione successiva dell’app.

Il rilascio di questa applicazione potrebbe essere fondamentale per migliorare la condizione dei terreni agricoli, al momento di Europa e Cina.

Essa, infatti, può essere utilizzata proprio sul luogo ed il fruitore può, così, visualizzare ogni informazione chimica, biologica e fisica a riguardo, scegliendo, di conseguenza, le migliori pratiche agricole da applicare su quel suolo.

Chi lo sa che questo studio, che va di pari passo con una tecnologia più alla portata di tutti, non possa estendersi alle aree coltivabili del resto del mondo, diffondendo migliori pratiche agricole improntate, tra l’altro, su bassi impatti ambientali e minor consumo di suolo.

Non ci resta che attendere l’evoluzione di questa interessante ricerca.