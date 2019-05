L'app gratis del giorno su iOS è Filmmaker Pro, l'editor video per professionisti e non

Apple ha lanciato ormai da molto tempo l'iniziativa App del giorno, che ogni 24 ore consiglia agli utenti iOS un'applicazione particolarmente valida secondo gli esperti della società di Cupertino. Ebbene, oggi 19 maggio 2019 è stata scelta Filmmaker Pro, un interessante strumento che può tornare utile a tutti gli amanti della produzione video.

Apple ci invita quindi a diventare "registi in un attimo", spiegandoci che Filmmaker Pro Editor Video è "un vero e proprio studio cinematografico tascabile: per chi è agli inizi, rappresenta un potentissimo strumento che darà un tocco professionale ai video casalinghi. [...] Anche se non hai mai montato nulla in vita tua, l'intuitività di FilmmakerPro ti sorprenderà", afferma la società di Cupertino nella storia dedicata all'applicazione.

Non è però finita qui, visto che Apple ci spiega anche come iniziare a utilizzare Filmmaker Pro Editor Video: "Per creare un nuovo progetto, tocca il simbolo + nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e scegli uno dei tre formati disponibili: Paesaggio (16:9), Ritratto (9:16) o Quadrato (1:1). L'app ti guiderà fin da subito, presentandoti il pulsante animato Inizia qui, pronto per il tuo tocco".

Non manca ovviamente la possibilità di ritagliare il video, rallentarlo, velocizzarlo, di inserire effetti e di alterare i colori e l'esposizione. Si possono chiaramente aggiungere anche effetti sonori, tra quelli presenti direttamente nell'app e quelli acquistati tramite iTunes. Tutto questo con pochissimi tap sullo schermo.

Insomma, l'App del Giorno consigliata da Apple potrebbe tornare molto utile a una certa tipologia d'utenza. Filmmaker Pro Editor è scaricabile gratuitamente dall'App Store di iOS, ma prevede alcuni acquisti in-app per sfruttare le funzionalità avanzate.