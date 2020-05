App Immuni, l'annuncio di Conte: 'nei prossimi giorni partirà la sperimentazione'

Nonostante gli avvertimenti del Copasir sull'app Immuni, il lancio sembra essere davvero vicino. A confermarlo il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il quale nella conferenza stampa tenuta ieri sera a Palazzi Chigi per presentare le nuove misure della fase 2, ha affrontato anche il tema dell'app per il contact tracing.

Il Premier, in risposta alla domanda di un giornalista che chiedeva delucidazioni sul tracciamento dei contatti, ha affermato che "nei prossimi giorni partirà la sperimentazione" dell'app Immuni. Conte non è stato in grado di fornire una data esatta, ma ha svelato che qualche giorno fa si è tenuta una riunione in cui è stato deciso di far partire la sperimentazione.

Il Commissario Arcuri ad inizio emergenza aveva affermato che inizialmente l'app sarebbe stata disponibile solo in un ristretto gruppo di regioni italiane, per testarla nel migliore dei modi ed avere già un primo campione. E' chiaro però che a lungo termine l'obiettivo è metterla a disposizione di tutti gli italiani, ma come osservato da vari esperti il nostro paese è già in ritardo sulla tabella di marcia in quanto è opinione comune che Immuni sarebbe dovuta essere disponibile già nei primi giorni della fase 2.

Qualche giorno fa, intanto, su Github è stato pubblicato il documento ufficiale di Immuni corredato dai primi screenshot e dettagli sul funzionamento.