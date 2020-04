App Immuni, il commissario Arcuri: 'garantirà l'anonimato, dati su un server pubblico'

Nella giornata di ieri abbiamo riportato la notizia della scelta da parte del Governo dell'app Immuni, che servirà per tracciare i contagi nella fase 2 dell'emergenza sanitaria. Questa mattina il commissario Arcuri in conferenza stampa ha fatto il punto sul funzionamento e fugato i dubbi sul trattamento dei dati.

Sulla sperimentazione dell'applicazione, l'amministratore delegato di Invitalia ha affermato che "una sana concezione del nostro Paese mi porta a dire che le aree in cui sperimentare la app di contact tracing saranno una al nord, una al centro ed una al sud", ma non ha chiaramente specificato le regioni scelte.

Interessante anche la parte relativa al trattamento dei dati personali e la riservatezza. A riguardo, Arcuri ha spiegato che "l'app sugli smartphone garantirà completamente l'anonimato" e non verrà usata per alcuna finalità diversa. I dati, inoltre, saranno conservati su un server pubblico e saranno criptati. Confermate anche le indiscrezioni delle giornate precedenti: "Immuni userà la tecnologia Bluetooth e non la geolocalizzazione, come prevede la legge sulla privacy".

Arcuri ha anche affermato che affinchè l'app diventi efficace è necessario che la installi almeno il 70% della popolazione, a giudicare dalle indicazioni ricevute dagli esperti. L'installazione ovviamente sarà volontaria, ma il Commissario ha affermato che il Governo si aspetta un'elevata partecipazione da parte dei cittadini.