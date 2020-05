L'app Immuni è ancora lontana, Conte: 'serve tempo, necessari dei test'

A poche ore dall'inizio della fase 2 dell'emergenza sanitaria, il lancio dell'app Immuni è ancora in alto mare. A svelarlo il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, che in un'intervista ha svelato che il lancio dell'applicazione che servirà a tracciare i contatti delle persone contagiate è lontano.

"Prima della diffusione di Immuni su tutto il territorio nazionale è necessario effettuare dei test e questo richiede tempi tecnici che non possono essere compressi" ha spiegato il Premier, che ha ancora voluto ricordare come la partecipazione al programma sia assolutamente volontaria e non obbligatoria.

"La App è su base volontaria, si affiancherà ad altri strumenti di contact tracing e si basa sul bluetooth. Questa scelta permette di rispettare la privacy dei cittadini", afferma Conte, per fugare i dubbi dei cittadini sulla riservatezza ed il trattamento dei dati.

Come spiegato nel decreto su Immuni di qualche giorno fa, infatti, l'applicazione si baserà sulla tecnologia Bluetooth LE e non sul GPS per identificare gli utenti. Inizialmente in molti avevano ipotizzato un lancio già per la giornata di domani, dal momento che saranno allentate le misure di contenimento.

I dati di Immuni saranno cancellati entro il 31 Dicembre 2020, ed a quanto pare i tecnici avrebbero scelto lo stesso approccio di Apple e Google.