App per incontri: informazioni private degli utenti in un database pubblico

E' emerso in rete un database pubblicamente accessibile e contenente i dati di decine di milioni di utenti archiviati tramite varie applicazioni per incontri. La scoperta è stata effettuata dal ricercatore di sicurezza Jeremiah Fowler, che ne ha dato annuncio tramite il proprio blog ufficiale.

In totale i record erano 42,5 milioni ed a quanto pare provenivano da più applicazioni. Il database non era protetto da alcuna password ed era presente su un server con sede negli Stati Uniti, e conteneva anche gli indirizzi IP ed i dati di localizzazione di utenti americani.

Alcuni dati provenivano da app come Cougardating, Christiansfinder, Mingler, Fwbs (friends with benefits), e “TS".

Il ricercatore ha affermato che la cosa che l'ha colpito maggiormente è il fatto che le applicazioni non sembrano avere alcuna corrispondenza tra di loro, ad esempio non condividono nemmeno lo stesso sviluppatori, e non è nota la natura del database.

Gizmodo ha tentato di contattare Christianfinder per un commento, ma non è riuscita ad ottenere alcun tipo di commento a riguardo.

Oltre ai dati di localizzazione e gli IP, il database includeva anche i gli username e le età indicate in ogni profilo. Allo stato attuale non sembra essere presente alcun tipo di riferimento ad informazioni che potrebbero consentire di identificare le persone (nomi reali, indirizzi fisici e numeri di previdenza sociale).