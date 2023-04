L'App IO integrerà patente, tessera sanitaria ed elettorale entro fine 2023

Il Governo ha salvato lo SPID qualche settimana fa, con il rinnovo delle concessioni per gli Identity Provider. Tuttavia, il futuro dell’identità digitale è rappresentato dall’app Io della Pubblica Amministrazione, che presto si arricchirà.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Alessio Butti, in Commissione Affari Costituzionali alla Camera ha annunciato che prossimamente l’App Io conterrà Patente, Tessera Sanitaria e Tessera Elettorale in formato digitale.

“Stiamo lavorando per inserire tre importanti documenti all’interno del portafoglio digitale dell’App Io - l’applicazione per l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione. Si tratta della patente digitale, della tessera sanitaria, e del voting pass, ovvero la tessera elettorale in formato digitale” ha affermato Butti, che poco dopo ha aggiunto come questo aggiornamento porterà ad un “importante cambiamento positivo per la vita quotidiana di tutti gli italiani”. La data di lancio dell’aggiornamento però al momento ancora non è nota e non è chiaro se saranno integrati insieme tutti e tre i documenti oppure se si tratterà di un processo graduale.

In Commissione Butti ha anche fatto il punto sulla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ed ha spiegato che sul cloud “siamo allineati ai target posti dal PNRR”. Il prossimo traguardo è fissato al 30 Settembre 2023, data entro cui 1064 pubbliche amministrazioni locali dovranno aver completato la migrazione.