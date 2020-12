App IO per Cashback, problemi con carte di credito oggi 8 dicembre 2020

Oggi 8 dicembre 2020 prende ufficialmente il via il sistema di Cashback di Stato. Molti italiani sono dunque alle prese con l'app IO, visto anche il "boom" fatto registrare in seguito all'annuncio (su Play Store è stato superato il traguardo del milione di download). Tuttavia, non mancano gli inconvenienti.

Infatti, come d'altronde già accaduto negli ultimi giorni (in seguito all'aggiornamento dell'app), ci sono molti utenti che lamentano problemi con varie funzionalità offerte da IO. Su tutte, la feature che sembra raccogliere più lamentele è quella relativa all'inserimento delle carte di credito. Infatti, come potete vedere anche mediante lo screenshot presente in calce alla notizia, non sono in pochi a riscontrare il messaggio "Si è verificato un errore temporaneo nel salvataggio di questa carta, riprova". Noi stessi abbiamo riscontrato il problema oggi 8 dicembre 2020.

Gli utenti coinvolti affermano che, una volta raggiunta l'apposita sezione "Cashback", che si trova nella scheda "Portafoglio", il sistema lascia inserire inserire i dati della carta, permettendo di completare tutti i campi, per poi alla fine restituire il succitato errore. Qualche giorno fa gli sviluppatori dell'app avevano promesso di risolvere il problema "in tempo per l'avvio del Cashback su IO app". Staremo, dunque, a vedere se nelle prossime ore verrà tutto risolto, ma per il momento ci sono ancora utenti che non riescono a inserire i dati della carta.

Vi ricordiamo che l'applicazione IO si può scaricare sia tramite Play Store che attraverso l'App Store. Nel frattempo, la dashboard legata all'app riporta un totale di oltre 7 milioni di download.