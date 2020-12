L'app Io per il cashback riprende a funzionare, il Governo: 'problemi risolti'

Nonostante in molti continuino a segnalare problemi con l'app Io anche oggi, 9 Dicembre 2020, la situazione sembra essere quasi rientrata. A spiegarlo alcune fonti di Palazzo Chigi, che in una nota hanno osservato che i disservizi sono stati risolti.

"I disagi informatici che hanno causato rallentamenti nei primi due giorni di Cashback per chi si registrava sull’app IO sono stati superati” si legge in una nota diffusa alla stampa e raccolta dai colleghi di Corriere Comunicazione.

Effettivamente, anche noi abbiamo provato ad effettuare l'accesso e siamo riusciti ad inserire altri due metodi di pagamento senza molti problemi, a differenza di quanto avveniva fino alla serata di ieri quando il Portafoglio era praticamente inaccessibile.

Nel frattempo, sull'account ufficiale Twitter dell'app Io, i gestori fanno sapere che "i cittadini che hanno attivato strumenti di pagamento per il Cashback su Io App possono iniziare ad acquistare cumulando transazioni per ottenere rimborso", tuttavia, come abbiamo avuto modo di raccontare nella nostra notizia dedicata, "le transazioni saranno conteggiate dalla mezzanotte del giorno successivo all'attivazione del Cashback".

Per coloro che continuano ad avere problemi con l'app Io e che dispongono di una PostePay o un conto BancoPosta, è disponibile la nostra guida che vi spiega passo passo come attivarla senza SPID e Carta D'Identità Elettronica.