App Io, entro fine 2023 integrerà patente e tessera sanitaria. Nel 2024 altri documenti

In un nuovo articolo pubblicato oggi dal Corriere della Sera Economia, Alessia Conzonato fa il punto sulle prossime novità in arrivo nell’app Io della pubblica amministrazione e nella fattispecie sulle tempistiche.

A quanto pare, l’applicazione dovrebbe diventare un vero e proprio portafoglio digitale dove gli italiani avranno la possibilità di conservare tutti i documenti che servono per rapportarsi con la Pubblica Amministrazione. L’aggiornamento dovrebbe arrivare già entro fine 2023, nell’ambito dei traguardi ed obiettivi fissati dal PNRR.

Entro fine 2023 PagoPA, la società che gestisce l’applicazione partecipata anche dal MEF, provvederà ad inserire la patente digitale, la tessera sanitaria digitale e la tessera elettorale.

In un secondo momento - presumibilmente nella prima metà del 2024 - invece dovrebbe toccare ad altri documenti: probabilmente nella lista figurerà anche la Carta d’Identità Elettronica. A quanto pare però il Governo starebbe valutando anche la possibilità di far caricare la Carta Europa della Disabilità ed altri documenti ed attestati come i titoli di studio.

Per quanto riguarda l’accesso, gli utenti avranno la possibilità di effettuare il login tramite SPID o CIE (ricordiamo che da qualche giorno si può usare la CIE come SPID). Il tutto ovviamente dell'atteso pensionamento dello SPID che porterà ad un'identità digitale unica, di cui ha più volte parlato anche il Sottosegretario Butti.