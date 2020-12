App Io: gli utenti lamentano problemi con lo SPID e l'inserimento dei dati di pagamento

In vista del via al Cashback di Stato, l'app Io della pubblica amministrazione ha fatto il pieno di download: secondo quanto affermato da alcuni siti, nelle ore successive all'annuncio del presidente Conte, l'app ha registrato oltre mezzo milione di download su Play Store ed App Store. Tuttavia, non mancano i prob

Nello specifico, a seguito dell'aggiornamento che ha abilitato la sezione "Cashback" sotto il menù "Portafoglio", in molti non riescono ad inserire i dati di pagamento. In una serie di tweet pubblicati sull'account ufficiale, i gestori dell'app Io hanno spiegato che il problema è legato al sistema di cashback: "Risolveremo il problema, limitato alla sola sezione Portafoglio, in tempo per l’avvio del Cashback su IO app che, in attesa della pubblicazione del relativo provvedimento sul sito del Ministero dell'Economia e Finanze, è previsto per l’8 dicembre 2020. La sezione Portafoglio di Io app è gestita dal nostro team di PagoPA sui sistemi di SIA, che sta effettuando gli interventi necessari al dimensionamento del wallet in vista del Cashback, sia lato hardware sia lato software, per gestire i flussi attesi. Gli sviluppi in corso sono parte di un’attività fondamentale per assicurare stabilità, sicurezza e scalabilità al sistema. Stiamo lavorando per permettere a tutti i cittadini di iscriversi al Cashback su IO app e a breve saranno comunicati i dettagli su come fare. Ci sarà un nuovo aggiornamento di IO app e sarà possibile attivare il Cashback nel Portafoglio. Ad oggi, non è ancora possibile registrarsi al Cashback proprio perché il servizio dedicato non è ancora presente sull’app, in attesa della conferma ufficiale sulla data di avvio" si legge in una nota.

Problemi sono però stati lamentati anche con l'accesso tramite SPID. A quanto pare, infatti, vari utenti che utilizzano Poste Italiane come service provider non riuscirebbero ad effettuare il login all'interno dell'app. Anche in questo caso, il problema è legato direttamente all'app Io, che ancora non è pronta. Poste Italiane ha provveduto ad informare gli utenti che "il servizio SPID funziona correttamente" ed ha specificato che "errori o caricamenti prolungati riscontrati dagli utenti nell’accesso all’App IO possono essere dovuti agli interventi di rafforzamento della piattaforma in vista dell’avvio del Cashback previsto per l’8 dicembre".

Nel frattempo, attraverso la dashboard dell'app Io veniamo a conoscenza che l'app ha superato quota 6 milioni di download.