L'app Messaggi di Google consentirà di modificare i messaggi: ecco come funzionerà

Già da diverso tempo, applicazioni come Whatsapp consentono di modificare i messaggi inviati. A quanto pare allo stesso sistema sta pensando anche Google per la sua applicazione Messaggi preinstallata in Android.

Alcune informazioni sono trapelate attraverso l’utente Twitter AssembleDbug, il quale attraverso il proprio account X ha diffuso ulteriori dettagli su come funzionerà il processo di modifica dei messaggi. Il rapporto afferma che gli utenti dovrebbero avere a disposizione una finestra temporale di 30 minuti per poter apportare modifiche ai messaggi inviati, e Google dovrebbe anche mantenere all’interno delle singole bolle tutta la cronologia delle modifiche apportate, in modo tale che sia i destinatari che i mittenti possano capire come è stato modificato un singolo messaggio.

Per quanto riguarda il processo di modifica, invece, dovrebbe essere molto semplice: basterà premere a lungo su un messaggio per poi fare e su una nuova icona a forma di matita che aprirà un campo di modifica. Il rapporto spiega anche che per funzionare correttamente, gli utenti dovranno avere la funzione abilitata altrimenti le modifiche non saranno visualizzate.

A giudicare da quanto emerso, inizialmente la funzionalità di modifica dovrebbe funzionare solo con i messaggi RCS, e non con gli SMS standard.

Nessuna informazione, almeno al momento, sulla disponibilità della feature.