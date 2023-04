L'app Meteo su iPhone ed iPad non funziona: problemi anche con i widget

Da qualche giorno molti utenti a livello internazionale stanno lamentando problemi con l’app Meteo preinstallata su iPhone ed iPad. Il client per la consultazione dei dati meteorologici infatti sta impedendo a molti di visualizzare le previsioni del tempo.

In alcune circostanze, quando si apre l’app si visualizza un messaggio d’errore sulla parte superiore dell’UI, dove viene indicato che è impossibile aggiornare le previsioni. Ad essere impattati sono anche i widget e gli sfondi dinamici di iPhone basati proprio sulle previsioni meteo, che non vengono aggiornati e visualizzano il messaggio “impossibile visualizzare i dati meteo”.

Il problema sembra interessare tutte le piattaforme Apple, tra cui iOS, iPadOS, watchOS e macOS.

Anche tramite la pagina sullo stato dei servizi presente sul sito Apple viene confermato il problema, come mostriamo nello screenshot presente in calce. Da parte di Apple viene evidenziato come il problema interessi “alcuni utenti”, ma sul web le segnalazioni giungono da tutto il mondo e continuano ad aumentare con il passare delle ore.

Alcuni legano i disservizi ad iOS 16.4 lanciato qualche giorno fa, ed a questo punto non si esclude si tratti di qualche tipo di bug. Da Cupertino però non sono arrivati commenti o smentite in merito ed al momento non sono nemmeno giunte possibili soluzioni al problema.